سبورت: من الآن.. برشلونة يخطط لتجديد عقد فليك

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن استعداد برشلونة لتجديد عقد مدربه هانزي فليك.

وبحسب الصحفي ميجيل سانز فإن برشلونة يسعى لتمديد عقد المدرب الألماني بالفعل، ويخطط للتفاوض بهذا الصدد في يونيو المقبل.

وأوضح سانز إن النادي يرى مستقبله يعتمد على وجود فليك، ولهذا يخطط لبدء مفاوضات تمديد عقده لضمان استمراريته وعدم دخوله للموسم المقبل بعام واحد باقٍ في عقده.

ويمتد عقد فليك حتى صيف 2026.

وتولى فليك قيادة برشلونة في صيف 2024 خلفا للمدرب السابق تشافي هيرنانديز.

قبل ذلك قاد فليك بايرن ميونيخ وحقق معه سداسية عام 2020 الشهيرة.

كما تولى قيادة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022.

وحتى الآن حقق المدرب الألماني لقب كأس السوبر الإسباني مع برشلونة، متغلبا على الغريم ريال مدريد 5-2 في النهائي.

ويقترب برشلونة من حسم تأهله مباشرة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا ضمن الـ 8 الأوائل، بينما يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.