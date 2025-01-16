كرة يد - 24 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لمواجهة التشيك تحضيرا لكأس العالم

أعلن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة التشيك.

ويخوض منتخب مصر للشباب مباراتين وديتين أمام التشيك بالقاهرة، استعدادًا لبطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر في سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين:

حراس المرمی:

یوسف محمد عبد الهادي (طلائع الجيش)

مصطفى أحمد عادل (الأهلي)

عمار محمد صلاح (الجزيرة)

عبد الملك محمود السيد «2008» (الطيران)

جناح أيسر

عمر مصطفى بركة (سموحة)

أحمد رمضان (سبورتنج)

عبدالرحمن محمد (الأهلي)

ظهير أيسر

أحمد على مصبح (سبورتنج)

عادل أحمد سعيد (سموحة)

يحيى نادر السيد (الزمالك)

حازم الصباغ (الزهور)

صانع الألعاب

يوسف لولا (تيم)

حمزة وليد المرسي (سموحة)

محمود الشوبكي (هليوبوليس)

ظهير أيمن

سيف جلال (سموحة)

يوسف عمر «2008» (المقاولون)

عادل محمد محمود (الزهور)

جناح أيمن

زیاد أحمد محمد (الأهلي)

عمر ناجي (سبورتنج)

یوسف فريد (سموحة)

الدائرة

حسين محمد (الشمس)

على مدبولي (الزمالك)

كريم حمدي (الجزيرة)

أحمد نوفل (الزمالك)

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر للشباب مباراتين وديتين أمام منتخب التشيك، في السادسة من مساء غدٍ الجمعة، وفي التوقيت نفسه بعد غدٍ السبت، بالمركز الأولمبي بالمعادي، وذلك بعد أسبوعين من تولي طارق محروس مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني للناشئين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين 2006: طارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين مديرًا فنيًا للمنتخب، ومهند السحيلي المدرب العام، ومحمد سراج مدربا لحراس المرمى، ومازن محمد إداري، ومصطفى نجيب أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان محلل الأداء الفني.