انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (5)-(2) سيلتا فيجو
الخميس، 16 يناير 2025 - 22:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.
--
ق 120 جوووووول إندريك يسجل الخامس بعد تمريرة من جولر
ق 112 جووووول تسديدة صاروخية من فالفيردي تنهي المباراة
ق 108 جوووول إندريك يسجل الثالث بعد تمريرة من جولر
ق 106 رودريجو بدلا من فينيسيوس جونيور
ق 93 نزول جود بيلينجهام بدلا من فران جارسيا
ق 92 جوووول ماركوس ألونسو يسجل من ركلة الجزاء
ق 91 راؤول أسينسيو يرتكب مخالفة داخل المنطقة
ق 83 جوووول خطأ دفاعي وجوناثان بامبا يسجل الأول
ق 79 إندريك وفيديريكو فالفيردي بدلا من مبابي ولوكا مودريتش
ق 77 جوووول ولكن الفار يلغيه بتسلل على أردا جولر
ق 70 أردا جولر وإدواردو كامافينجا بدلا من دياز وسيبايوس
ق 48 جوووول فينيسيوس جونيور يسجل الثاني بعد تمريرة من براهيم دياز
ق 38 جوووول أول من كيليان مبابي بعد تمريرة من داني سيبايوس
ق 30 تسديدة خطيرة من براهيم دياز ولكن الحارس إيفان فيار يتصدى
بداية المباراة