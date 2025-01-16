انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (5)-(2) سيلتا فيجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

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ق 120 جوووووول إندريك يسجل الخامس بعد تمريرة من جولر

ق 112 جووووول تسديدة صاروخية من فالفيردي تنهي المباراة

ق 108 جوووول إندريك يسجل الثالث بعد تمريرة من جولر

ق 106 رودريجو بدلا من فينيسيوس جونيور

ق 93 نزول جود بيلينجهام بدلا من فران جارسيا

ق 92 جوووول ماركوس ألونسو يسجل من ركلة الجزاء

ق 91 راؤول أسينسيو يرتكب مخالفة داخل المنطقة

ق 83 جوووول خطأ دفاعي وجوناثان بامبا يسجل الأول

ق 79 إندريك وفيديريكو فالفيردي بدلا من مبابي ولوكا مودريتش

ق 77 جوووول ولكن الفار يلغيه بتسلل على أردا جولر

ق 70 أردا جولر وإدواردو كامافينجا بدلا من دياز وسيبايوس

ق 48 جوووول فينيسيوس جونيور يسجل الثاني بعد تمريرة من براهيم دياز

ق 38 جوووول أول من كيليان مبابي بعد تمريرة من داني سيبايوس

ق 30 تسديدة خطيرة من براهيم دياز ولكن الحارس إيفان فيار يتصدى

بداية المباراة