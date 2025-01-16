مرموش: في يوم سفري الأول طلبت العودة إلى مصر.. ومركزي في المنتخب ليس الأفضل لي

تحدث عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت الألماني عن بداياته مع كرة القدم ومعاناته في مستهل مشواره الاحترافي.

وقال مرموش في تصريحاته لقناة دي إم سي: "منذ صغري لم أكن أحب سوى كرة القدم. في طفولتي كنت دائما أطالب بالكرة وحطمت العديد من الأشياء في المنزل".

وأضاف "جربت رياضات أخرى ولم أجد نفسي جيدا سوى في كرة القدم. وفي عمر 12 أو 13 عاما حسمت أني لن أفعل شيئا سواها".

وتابع "كنت أهدف للوصول إلى نادٍ كبير في مصر وكنت واثق من أني سأنجح إذا فعلت هذا".

وواصل "سافرت إلى السويد حين كان عمري 14 عاما ولم يهمني طالما أني سألعب كرة القدم. أتذكر كنت في غرفة الأطفال في المطار وممنوع من الخروج وأرى المطعم أمامي وأتضور جوعا، وحين وصلت إلى غرفة الفندق سألت نفسي: ما هذا الذي أفعله"؟

وأوضح "في هذه اللحظة علمت أن الاحتراف ليس سهلا، واتصلت بوالدي وطلبت منه إعادتي إلى مصر فورا، فهدأني وطالبني بنزول التدريبات أولا قبل أن أقرر، وبالفعل حين تدربت في اليوم التالي شعرت بالهدوء".

وواصل "كنت أتدرب بطرق مختلفة لم يسبق لي التدرب بها في مصر، وكذلك المعدات والكرات والملاعب، كل هذه الأمور تصنع الفارق مع اللاعب".

وكشف "في البداية كانوا يتعاملون معي باعتباري غريب عنهم ولا أفهمهم، ولكني حاولت تعلم لغتهم وشعروا بأني أريد مشاركتهم فأصبحت الأمور أفضل".

وأكمل "عدت إلى مصر بعدها لـ 3 سنوات ثم سافرت إلى ألمانيا حين أكملت 18 عاما. كان أمامي عرض تجربة من بوروسيا دورتموند وكذلك فولفسبورج، فذهبت إلى الأخير وكانت لديه مباراة ودية فشاركت ولعبت جيدا وبعدها وقعت مع النادي".

وواصل "البداية كانت صعبة. سافرت للعب كرة القدم ولكن في عام لم ألعب سوى 4 مباريات. كنت على مقاعد البدلاء أو حتى في المدرجات. شعرت أن الحلم يبتعد وكنت أبقى في المنزل بعيدا عن عائلتي ولا أرى أي شيء يدل على إمكانية وصولي إلى هذا الحلم".

وأوضح "قررت الاستمرار في ألمانيا بمساعدة والدي ومواصلة العمل على نفسي حتى أصل لهدفي. وقتها علمت أن لكل مدرب رأيه، ولكن لكي ألعب هنا يجب أن أقنع هذا المدرب تحديدا لأنه لن يرحل، وحين أثبت نفسي في الفريق الثاني سأتمكن من الانتقال للفريق الأول".

وأضاف "في فترة كورونا لم يكن من الممكن التدرب بشكل جماعي، بل في مجموعات رباعية من اللاعبين ولذلك كانوا بحاجة لبعض اللاعبين، وحين نظروا للناشئين كنت من أفضل اللاعبين وهكذا تم تصعيدي للفريق الأول، وحين بدأت أتدرب قال لي المدرب: ستكون معي في الفريق طالما أني موجود هنا".

وعن ملعب فرانكفورت قال: "لدينا سقف يمكن إغلاقه ولكن يجب الحصول على موافقات معينة حتى لا يكون الأمر مؤثرا بقوة على الخصم، كذلك لدينا كاميرات في الأعلى لمراقبة تحركاتنا ومنح المدربين رؤية أفضل للمباراة".

وتابع "أركز دائما على سماع تعليمات المدرب وتنفيذها وأفكر قبل المباراة فيما يمكنني فعله. ألعب كمهاجم رقم 9 في فرانكفورت وأشعر بالراحة في ذلك، بينما ألعب في المنتخب على الجناح الأيسر وهذا ليس الأفضل بالنسبة لي، ولكني أفهم ضرورات طرق اللعب وفي النهاية المهم لي أن أكون في الملعب".