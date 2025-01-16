تشكيل ريال مدريد - تعديلات شاملة بعد الكلاسيكو.. وتلبية مطلب جماهيري أمام سيلتا

الخميس، 16 يناير 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

راؤول أسينسيو - ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

وشهد التشكيل عدة تعديلات على التشكيل الذي خاض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، حيث يشارك الحارس أندري لونين بدلا من تيبو كورتوا.

كما يحل فران جارسيا في الظهير الأيسر بدلا من فيرلان ميندي، ويشارك راؤول أسينسيو كقلب دفاع، بينما عاد أوريليان تشواميني إلى خط الوسط.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

خط الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

وخسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ريال مدريد تشكيل ريال مدريد
نرشح لكم
كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم أنشيلوتي: صافرات الاستهجان صفعة للجميع.. وهذا رأيي في ركلة الجزاء إجهاض الريمونتادا.. إندريك يدمر سيلتا فيجو ويقود ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس سبورت: من الآن.. برشلونة يخطط لتجديد عقد فليك انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (5)-(2) سيلتا فيجو الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(1) ريال بيتيس تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس
أخر الأخبار
كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: صافرات الاستهجان صفعة للجميع.. وهذا رأيي في ركلة الجزاء ساعة | الدوري الإسباني
إجهاض الريمونتادا.. إندريك يدمر سيلتا فيجو ويقود ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس 2 ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك: مستوى التحكيم يثير الشفقة.. ونريد منح جروس الوقت لتحديد احتياجاته 3 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - 3 عروض لضم مهاب ياسر من الزمالك.. وموقف الجهاز الفني 3 ساعة | الدوري المصري
هاتريك ديالو التاريخي ينقذ مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي: لا أمانع التجديد لـ الوكرة.. و"فايلر الوحيد اللي وقف جنبي" 4 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - إيطاليا تحقق فوزًا تاريخيا أمام الجزائر.. و3 خسائر عربية ببطولة العالم 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة 4 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر