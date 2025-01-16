تشكيل ريال مدريد - تعديلات شاملة بعد الكلاسيكو.. وتلبية مطلب جماهيري أمام سيلتا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

وشهد التشكيل عدة تعديلات على التشكيل الذي خاض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، حيث يشارك الحارس أندري لونين بدلا من تيبو كورتوا.

كما يحل فران جارسيا في الظهير الأيسر بدلا من فيرلان ميندي، ويشارك راؤول أسينسيو كقلب دفاع، بينما عاد أوريليان تشواميني إلى خط الوسط.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

خط الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

وخسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.