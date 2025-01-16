تشكيل ريال مدريد - تعديلات شاملة بعد الكلاسيكو.. وتلبية مطلب جماهيري أمام سيلتا
الخميس، 16 يناير 2025 - 22:21
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.
وشهد التشكيل عدة تعديلات على التشكيل الذي خاض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، حيث يشارك الحارس أندري لونين بدلا من تيبو كورتوا.
كما يحل فران جارسيا في الظهير الأيسر بدلا من فيرلان ميندي، ويشارك راؤول أسينسيو كقلب دفاع، بينما عاد أوريليان تشواميني إلى خط الوسط.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا
خط الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - داني سيبايوس
خط الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور
وخسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.
نرشح لكم
كلاسيكو خارج الملعب.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على استضافة نهائي كأس العالم أنشيلوتي: صافرات الاستهجان صفعة للجميع.. وهذا رأيي في ركلة الجزاء إجهاض الريمونتادا.. إندريك يدمر سيلتا فيجو ويقود ريال مدريد إلى ربع نهائي الكأس سبورت: من الآن.. برشلونة يخطط لتجديد عقد فليك انتهت في كأس إسبانيا - ريال مدريد (5)-(2) سيلتا فيجو الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(1) ريال بيتيس تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس