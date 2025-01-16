منافس الأهلي - فيسترلو البلجيكي يتعاقد مع إسلام سليماني في تجربته الـ13

الخميس، 16 يناير 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - منتخب الجزائر

أعلن نادي فيسترلو البلجيكي ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني قادما من نادي شباب بلوزداد.

وكان سليماني قد انضم إلى بلوزداد في نهاية فترة الانتقالات الصيفية بعقد يمتد لموسمين، لكنه لم يلعب كثيرا.

وكشف النادي البلجيكي عن أن اللاعب المخضرم سينضم إلى صفوفه لمدة 6 أشهر.

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سليماني وقع على عقد يربطه بالنادي البلجيكي حتى نهاية الموسم الجاري، ليصبح الفريق رقم 13 في مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2007.

سليماني كان قاد عاد الصيف الماضي إلى ناديه السابق بعد 11 عاما من مغادرة الفريق للاحتراف بأوروبا.

ولم يلعب سليماني مع شباب بلوزداد سوى 11 مباراة للفريق وسجل 3 أهداف.

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ويتواجد شباب بلوزداد مع الأهلي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا، لكنه فقد أمل التأهل لصالح الأهلي وأورلاندو بايرتس قبل الجولة الأخيرة.

التجربة الأخيرة لسليماني قبل العودة لبلوزداد كانت في صفوف ميشلين البلجيكي بعد رحلة مر خلالها على أندية سبورتنج لشبونة ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون وبريست وأندرلخت وكوريتيبا البرازيلي.

المهاجم البالغ من العمر 36 عاما بدأ مسيرته في الجزائر مع شباب بلوزداد وانضم لسبورتنج لشبونة الجزائري ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون.

وفي آخر 3 سنوات ارتدى قمصان سبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت.

وحقق سليماني لقب أمم إفريقيا 2019 وكذلك لقب كأس البرتغال في موسم 2014-15 والسوبر المحلي 2015.

إسلام سليماني الأهلي شباب بلوزداد
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