الرابع هذا الموسم.. المصري يعود لطريق الانتصارات على حساب فاركو

عاد النادي المصري البورسعيدي لتحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز المصري على فاركو 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل محمد مخلوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وشهدت المباراة طرد محمود جاد حارس مرمى المصري عند الدقيقة

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 15 في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف على سيراميكا كليوباترا بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وحقق النادي المصري الفوز الرابع له خلال الموسم الحالي من أصل 8 مباريات خاضها الفريق.

المصري عاد لطريق الانتصارات بعدما غابت عنه خلال المباريات الثلاثة الماضية بالدوري (حرس الحدود - الأهلي - سيراميكا كليوباترا).

video:1

مبكرا.. المصري يتقدم بالهدف الأول على فاركو⚽🔥 pic.twitter.com/NoazLj0Z8r — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2025

وصف المباراة

بدأت المبارباة بحذر من الفريقين خلال الدقائق الأولى من أحداث المباراة.

وافتتح محمد مخلوف التسجيل وسجل الهدف الأول من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من حسن أبو علي في الدقيقة 20.

وأدرك أحمد شريف هدف التعادل لنادي فاركو في الدقيقة 36 لكن حكم المباراة الغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ على محمد فخري.

وأهدر بابي بادجي مهاجم المصري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض محمود جاد حارس مرمى الامصري للبطاقة الحمراء المباشرة بعد لمس الكرة باليد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

ودفع علي ماهر بالحارس البديل محمود حمدي بدلا من أحمد القرموطي لتعويض خروج جاد.

وحرم القائم عمرو ناصر مهاجم فاركو من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة.