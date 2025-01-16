بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025

الخميس، 16 يناير 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية 2025

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر كل مباريات كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس 32 ناديا بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك، في تمام الثامنة مساءً.

ونشر فيفا أسعار التذاكر في ملعب هارد روك الذي جاء سعر التذكرة الأرخص فيها 239.75 دولار بعد إضافة الضرائب، وتصل إلى 1331 دولار.

أما مباراة الأهلي الثانية أمام بالميراس، والتي تقام على ملعب ميتلايف يوم 19 يونيو الساعة 12 ظهرًا، فتصل سعر التذاكر الأرخص إلى 82 دولار بعد إضافة الضرائب، وتصل إلى 713 دولار.

ويختتم الأهلي مواجهاته أمام بورتو يوم 24 يونيو الساعة 9 مساءً على ملعب ميتلايف، حيث تتراوح الأسعار من 82 دولار إلى 144 دولار.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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