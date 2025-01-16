بعد الخسارة من الهلال 9-0.. جوميز: أنا المسؤول.. وأخطاء بسيطة كلفتنا هذه النتيجة

الخميس، 16 يناير 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح

حمل جوزيه جوميز مدرب الفتح نفسه الخسارة الثقيلة أمام الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي.

واكتسح الهلال منافسه الفتح بنتيجة 9-0 في الأسبوع الـ15 من الدوري السعودي، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

وقال جوزيه جوميز في مؤتمر صحفي: "أتحمل الخسارة من الهلال، وأعرف أن هذا الأمر صعب، لكنني أريد ذلك لمساعدة اللاعبين في المباراة المقبلة، وزعت الأدوار عليهم كما يتم توزيع "الكعكة"، لكنني في النهاية أنا المسؤول عن "الكعكة".

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وأضاف "قبل أن أوقع عقدي مع الفتح كنت على علم بالأخطاء الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وغير مقبول استقبال أهداف عديدة من كرات ثابتة".

وأتم "لا يمكن إرتكاب أي خطأ أمام الهلال، والأخطاء البسيطة هي التي كلفتنا هذه النتيجة، وكنا نعلم قبل المباراة أن الهلال فريق قوي ومميز في الكرات الثابتة مثل كل الفرق التي دربها جيسوس، لكننا في النهاية لم ننجح في إيقافهم".

وألحق الهلال الهزيمة الثانية للفتح بقيادة جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، بعدما خسر أمام الوحدة الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

وبتلك النتيجة استمر الهلال في تصدره لمسابقة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

وتوقف رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز الأخير للدوري السعودي.

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