الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي الفريق

الخميس، 16 يناير 2025 - 19:50

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

كشف محمد أسامة طبيب فريق نادي تالزمالك آخر تطورات إصابة أحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد حمدي ثلاثي الفريق.

وفاز الزمالك على حرس الحدود 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر مركز ناديه الإعلامي: "ناصر ماهر يسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجه التأهيلي وسيخضع لأشعة خلال اليومين المقبلين من أجل الاطمئنان عليه".

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وتعرض ناصر ماهر للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري.

وأوضح "محمد حمدي انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له وبدأ المشاركة في التدريبات دون التحامات".

ويغيب محمد حمدي عن صفوف الزمالك منذ تعرضه للإصابة خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري.

وأتم "أحمد حمدي بدأ المرحلة النهائية من البرنامج التأهيلي، وسيخضع بعدها لقياسات طبية، ثم يتم استطلاع رأي الطبيب الذي أجرى الجراحة له قبل عودته للمشاركة في المباريات".

وأجرى أحمد حمدي جراحة الرباط الصليبي بعد تعرضه للغصابة خلال مواجهة نهضة بركان المغربي بإياب الدور النهائي من النسخة الماضية لمسابقة الكونفدرالية.

يذكر أن أحمد حمدي سجل هدف المباراة الوحيد الذي منح الزمالك لقب الكونفدرالية قبل تعرضه للإصابة.

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