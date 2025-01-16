1000 هدف في الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الفتح 9-0 ويلحق بـ جوميز الهزيمة الثانية

الخميس، 16 يناير 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

اكتسح الهلال منافسه الفتح بنتيجة 9-0 في الأسبوع الـ15 من الدوري السعودي، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

وألحق الهلال الهزيمة الثانية للفتح بقيادة جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، بعدما خسر أمام الوحدة الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره.

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ووصل الهلال إلى الهدف رقم 1000 في دوري المحترفين السعودي ليكون أول نادي يصل إلى هذا الرقم.

وبتلك النتيجة استمر الهلال في تصدره لمسابقة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

وتوقف رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز الأخير لدوري روشن.

سجل أهداف الهلال كاليدو كوليبالي في الدقيقة 20، ورينان لودي في الدقيقة 39، وماركوس ليوناردو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 4-0.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أهدافه ليسجل ماركوس ليوناردو الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 54، و65 ليسجل هاتريك.

ويعد ذلك الهاتريك هو الأول لـ ماركوس ليوناردو منذ انضمامه إلى الفريق مطلع الموسم الجاري، فيما يعد الثاني هذا الموسم بعد هاتريك كريم بنزيمة في مباراة الاتحاد والوحدة.

وأضاف عبد الله الحمدان الهدف السابع في الدقيقة 89، ثم سجل مالكوم فيليبي الهدف الثامن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واختتم أهداف الهلال فيصل عبد الواحد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الهلال الفتح الدوري السعودي جوزيه جوميز
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