انتهت في الدوري - المصري (1)-((0) فاركو.. عودة للانتصارات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد فاركو ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب المصري ضد فاركو ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة المصري ضد فاركو دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق77 خروج احمد القرموطي لاعب المصري ومشاركة الحارس البديل محمود حمدي

ق75 طرد محمود جاد حارس المصري

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 حكم المباراة يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيدو

ق36 أحمد شريف يسجل هدف التعادل لنادي فاركو بعد متابعة رائعة

ق20 محمد مخلوف يسجل الهدف الأول من ضربة رأسية متقنة

انطلاق المباراة