طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش ومحمد السيد

الخميس، 16 يناير 2025 - 18:47

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة ثنائي الفريق محمود حمدي الونش ومحمد السيد خلال الإحماء قبل مباراة اليوم أمام حرس الحدود.

وحقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأوضح أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "إصابة محمود حمدي الونش ليست مقلقة وعبارة عن كدمة بسيطة في الفخذ وكدمة أخرى أسفل الركبة والجهاز الطبي فضّل منحه راحة من المباراة".

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وأكمل "سيخضع الونش لمزيد من الفحوصات قبل تدريب الجمعة من أجل الاطمئنان عليه بشكل عام".

وعن إصابة محمد السيد، أوضح طبيب الزمالك: "محمد السيد شعر بآلام في الرباط الداخلي للركبة وفضل خروجه من المباراة حتى لا تتفاقم إصابته".

وكان مقررًا أن يبدأ الونش أساسيا في مباراة الحدود، إلا أنه بعد شكواه من الإصابة استبدله كريستيان جروس مدرب الزمالك، وأدخل حمزة المثلوثي بدلا منه.

كما كان من المقرر أن يتواجد محمد السيد على مقاعد البدلاء، إلا أن إصابته أدت إلى استبعاده وإدخال سيف جعفر بدلا منه لأول مرة هذا الموسم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام بيراميدز، ومتخلفا على الأهلي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

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