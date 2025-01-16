زيزو الهداف ومساهمات عمر جابر.. في أبرز أرقام الزمالك وحرس الحدود

الخميس، 16 يناير 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك

واصل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك زيادة رصيده التهديفي بقميص الأبيض ليضمن التواجد بين عظماء النادي، فيما عاد سيف الدين الجزيري للمشاركة مجددا مع الفريق أمام حرس الحدود.

ونجح الزمالك في الفوز أمام حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد زيزو "هدفين"، ومصطفى شلبي هدف.

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الزمالك السادس تاريخيا

ونجح زيزو بهدفيه أمام حرس الحدود، في تخطى حمادة إمام أسطورة الزمالك بعدما وصل رصيده من الأهداف بقميص الزمالك إلى 86 هدفا.

زيزو ارتقى للمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك التاريخيين وبفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الخامس علاء الحامولي.

كما عادل زيزو أهداف إرنست بابا أركو، وبدوي عبد الفتاح، بـ61 هدفا في بطولة الدوري المصري.

ويتخلف زيزو عن أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق بفارق هدف وحيد.

ونجح زيزو في تسجيل الثنائية رقم 11 في مسيرته بقميص الزمالك، منهم مباراتين سجل فيهما ثلاثية "هاتريك".

عودة الجزيري ودخول سيف جعفر

شهدت مواجهة حرس الحدود، مشاركة سيف الدين الجزيري بعد فترة من الغياب.

وتواجد سيف الدين الجزيري في قائمة الزمالك بعد غياب عن التواجد في قائمة الفريق بمواجهتي أبو قير للأسمدة في الكأس وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية.

وتعد تلك المشاركة الأولى لسيف الجزيري مع الزمالك منذ مواجهة طلائع الجيش في الدوري يوم 24 ديسمبر.

كما شهدت المباراة تواجد سيف جعفر لاعب الفريق لأول مرة هذا الموسم أمام حرس الحدود في الدوري.

تألق عمر جابر

نجح عمر جابر في صناعة هدف الزمالك الأول.

وواصل عمر جابر تألقه بعدما صنع هدفا للمباراة الثالثة على التوالي.

ووصل عمر جابر للصناعة الرابعة هذا الموسم، ليصل إلى نصف عدد مساهماته الموسم الماضي والتي كانت الأكثر في مسيرته بـ8 مساهمات.

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