للمرة الأولى في تاريخه.. صلاح يحصل على بطاقة TOTY في EA FC 25

الخميس، 16 يناير 2025 - 18:17

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول

كشفت شركة EA Sports اليوم الخميس رسميا عن فريق العام في نسختها من لعبة EA FC 25.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشهد الإعلان تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول في الفريق للمرة الأولى في مسيرته.

وكان صلاح يحصل على بطاقة TOTY Mention بعدما لم يسعفه التصويت سابقا للتواجد ضمن تشكيل فريق العام.

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وجاءت بطاقة صلاح بتقييم عام 96.

وستكون هذه هي البطاقة الرابعة الخاصة لصلاح في الموسم الجاري من اللعبة بعد واحدة TOTAL Rush بتقييم 90.

وأخرى بطاقة فريق الأسبوع بالتقيم ذاته بالإضافة لواحدة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

أما تقييم صلاح في بطاقته الذهبية الاعتيادية فكانت 89.

وجاء فريق العام كالتالي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

في الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)- فيرجيل فان دايك (ليفربول)- ويليام ساليبا (أرسنال)- جريمالدو (باير ليفركوزن)

في الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)- رودري (مانشستر سيتي)- كول بالمر (تشيلسي)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)- كيليان مبابي (ريال مدريد)- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

يذكر أن اختيارات فريق العام تكون بتصويت الجماهير عبر موقع شركة EA الرسمي.

وبناء عليه فلم يتواجد عمر مرموش لاعب منتخب مصر وإينتراخت فرانكفورت في فريق العام بعدما لم يسعفه تصويت الجمهور رغم ترشحه للتواجد.

صلاح EA FC 25
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