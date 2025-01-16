الثاني على التوالي.. الزمالك يفوز على حرس الحدود بشق الأنفس ويشعل صراع الصدارة

أشعل الزمالك صراع صدارة الدوري عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثية.

وفاز الزمالك على حرس الحدود 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

وسجل أهداف الزمالك: أحمد سيد زيزو (هدفين) ومصطفى شلبي.

فيما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود.

الزمالك حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري بعد الانتصار على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية.

ولأول مرة يفوز الزمالك تحت قيادة كريسيتان جروس في مباراة متتاليتين في مسابقة الدوري بعدما تعادل في أول مباراتين تحت قيادته ضد سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري متفوقا على بيراميدز بفارق الأهداف وخلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز 16.

تعديلات اضطرارية

جروس دفع بحمزة المثلوثي في التشكيل الأساسي بدلا من محمود حمدي الونش بسبب إصابة الأخير في عمليات الإحماء.

كما جلس على مقاعد البدلاء سيف فاروق جعفر بدلا من محمد السيد الذي تعرض للإصابة هو الآخر.



















































































































































وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى الزمالك بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا في شباك حرس الحدود.

وسجل أحمد زيزو الهدف الأول ووضع الزمالك في المقدمة بعد تمريرة رائعة بالصدر من عمر جابر في الدقيقة 12.

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عمر جابر أسيست بقلبه🔥.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في شباك الحدود⚽ pic.twitter.com/MeEa20tn5i — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2025

وأدرك محمد أشرف روقا التعادل لنادي لحرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وتقدم مصطفى شلبي للزمالك مجددا بعد تمريرة متقنة من محمد شحاتة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36.

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شحاتة بيوزع هدايا🪄.. مصطفى شلبي يظهر في العمق ويسجل الثاني للزمالك🔥 pic.twitter.com/Sd9D1AKlTP — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2025

وعزز زيزو تقدم الزمالك وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء سددها بنجاح.

زيزو عزز تواجده بالمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا برصيد 86 هدفا وبفارق 5 أهداف عن الخامس علاء الحامولي.

كما وصل زيزو إلى 61 هدفا في بطولة الدوري المصري معادلا رصيد إرنست بابا أركو، وبدوي عبد الفتاح، وبفارق هدف عن أحمد بلال.

وسجل زيزو الثنائية الـ11 في مسيرته بقميص الزمالك، منهم مباراتين سجل فيهما ثلاثية "هاتريك".

video:3 زيزو وشيكابالا🥊.. بعد استدعاء الـ VAR.. الحكم يحتسب ضربة جزاء للزمالك تعلن عن الهدف الثالث⚽ pic.twitter.com/UzDElr3T11 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2025

وحصل حرس الحدود على ركلة جزاء ونال حمزة المثلوثي البطاقة الحمراء لكن حكم المباراة ألغى البطاقة الحمراء واكتفى بالصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل محمود ممدوح الهدف الثاني لحرس الحدود بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 86.

وانقذ محمد عواد فرصة تسجيل هدف التعادل لحرس الحدود بعد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء.

وحرم القائم محمود بنتايك من تسجيل هدف رائع للزمالك في الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تسديدة يمينة صاروخية.