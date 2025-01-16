هدفه الـ61 في الدوري.. زيزو يصل للثنائية الـ 11 في مسيرته مع الزمالك

الخميس، 16 يناير 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري

سجل زيزو هدفين في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد حرس الحدود ليواصل أرقامه المميزة مع الفريق الأبيض.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود بتقدم الأبيض بنتيجة 3-1.

ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود على استاد القاهرة في المباراة المقامة ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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وعزز زيزو تواجده بالمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا برصيد 86 هدفا وبفارق 5 أهداف عن الخامس علاء الحامولي.

كما وصل زيزو إلى 61 هدفا في بطولة الدوري المصري معادلا رصيد إرنست بابا أركو، وبدوي عبد الفتاح، وبفارق هدف عن أحمد بلال.

وسجل زيزو الثنائية الـ11 في مسيرته بقميص الزمالك، منهم مباراتين سجل فيهما ثلاثية "هاتريك".

وكان زيزو قد سجل في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الكونفدرالية.

وتمكن زيزو من تحقيق المساهمة الخامسة خلال 7 مباريات في الكونفدرالية بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

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