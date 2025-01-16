هدفه الـ61 في الدوري.. زيزو يصل للثنائية الـ 11 في مسيرته مع الزمالك

سجل زيزو هدفين في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد حرس الحدود ليواصل أرقامه المميزة مع الفريق الأبيض.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود بتقدم الأبيض بنتيجة 3-1.

ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود على استاد القاهرة في المباراة المقامة ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وعزز زيزو تواجده بالمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا برصيد 86 هدفا وبفارق 5 أهداف عن الخامس علاء الحامولي.

كما وصل زيزو إلى 61 هدفا في بطولة الدوري المصري معادلا رصيد إرنست بابا أركو، وبدوي عبد الفتاح، وبفارق هدف عن أحمد بلال.

وسجل زيزو الثنائية الـ11 في مسيرته بقميص الزمالك، منهم مباراتين سجل فيهما ثلاثية "هاتريك".

عمر جابر أسيست بقلبه🔥.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في شباك الحدود⚽ pic.twitter.com/MeEa20tn5i — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2025

وكان زيزو قد سجل في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الكونفدرالية.

وتمكن زيزو من تحقيق المساهمة الخامسة خلال 7 مباريات في الكونفدرالية بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.