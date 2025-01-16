بيلد: بايرن لم يتوصل لاتفاق مع ألفونسو ديفيز لتمديد عقده.. والباب مفتوح أمام كبار أوروبا

ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ لم يتوصل لاتفاق مع مدافعه ألفونسو ديفيز لتمديد العقد الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

ألفونسو ديفيز النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وينتهي عقد اللاعب الكندي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي فريق بداية من الآن والانتقال إليه في الصيف القادم مجانا.

وأوضح التقرير أن نيدال هوسيه وكيل ألفونسو ديفيز سيغادر ميونيخ يوم الجمعة بعدما لم يتوصل لاتفاق مع بايرن من أجل تمديد العقد.

وأضاف التقرير أن وكيل ألفونسو ديفيز يريد عقد اجتماعات مع ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الأيام المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع ديفيز للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

ولا يزال ريال مدريد يدرس إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير، بالنظر للإصابات والغيابات المتكررة في خط الدفاع.

ويعاني ريال مدريد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، من إصابات طويلة الأمد لداني كارباخال وإيدر ميليتاو.

ولعب ديفيز مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري 23 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفا وصنع 3 أهداف.