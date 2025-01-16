بيلد: بايرن لم يتوصل لاتفاق مع ألفونسو ديفيز لتمديد عقده.. والباب مفتوح أمام كبار أوروبا

الخميس، 16 يناير 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ لم يتوصل لاتفاق مع مدافعه ألفونسو ديفيز لتمديد العقد الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

ألفونسو ديفيز

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وينتهي عقد اللاعب الكندي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي فريق بداية من الآن والانتقال إليه في الصيف القادم مجانا.

وأوضح التقرير أن نيدال هوسيه وكيل ألفونسو ديفيز سيغادر ميونيخ يوم الجمعة بعدما لم يتوصل لاتفاق مع بايرن من أجل تمديد العقد.

أخبار متعلقة:
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 21 جولة بيلد: فرانكفورت يؤكد لـ مرموش عدم الوقوف في طريق انتقاله لسيتي مدرب فرانكفورت: لا جديد.. مرموش سيشارك أمام دورتموند بشكل طبيعي سكاي: مدافع بالميراس يصل إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع سيتي

وأضاف التقرير أن وكيل ألفونسو ديفيز يريد عقد اجتماعات مع ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الأيام المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع ديفيز للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

ولا يزال ريال مدريد يدرس إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير، بالنظر للإصابات والغيابات المتكررة في خط الدفاع.

ويعاني ريال مدريد في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، من إصابات طويلة الأمد لداني كارباخال وإيدر ميليتاو.

ولعب ديفيز مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري 23 مباراة في جميع البطولات، وسجل هدفا وصنع 3 أهداف.

ألفونسو ديفيز بايرن ميونيخ ليفربول ريال مدريد مانشستر سيتي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
لمصلحة نابولي.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا كين يتخطى مرموش.. بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا لندن حمراء.. أرسنال يقلب الطاولة على توتنام ويشعل صراع الصدارة مع ليفربول التجربة الخامسة.. سامبدوريا يعيد نيانج إلى إيطاليا بعد فسخ تعاقده مع الوداد انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) توتنام.. 3 نقاط ثمينة انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(1) ريال بيتيس مصطفى محمد يشارك في وداع نانت كأس فرنسا
أخر الأخبار
الرابع هذا الموسم.. المصري يعود لطريق الانتصارات على حساب فاركو 3 دقيقة | الكرة المصرية
يد - ثلاثي منتخب مصر جاهز لمواجهة البحرين في بطولة العالم 27 دقيقة | كرة يد
منتخب شباب اليد في التصنيف الثاني بقرعة بطولة العالم ببولندا 27 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب الهلال: سنتعاقد مع لاعب واحد في الشتاء 32 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025 42 دقيقة | الكرة المصرية
بعد الخسارة من الهلال 9-0.. جوميز: أنا المسؤول.. وأخطاء بسيطة كلفتنا هذه النتيجة 58 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي الفريق ساعة | الكرة المصرية
1000 هدف في الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الفتح 9-0 ويلحق بـ جوميز الهزيمة الثانية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 3 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة