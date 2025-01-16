مران الأهلي - مشاركة عمر كمال في التدريبات.. وموقف وسام أبو علي

انتظم عمر كمال في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أورلاندو الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في تمام السادسة من مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعانى عمر كمال من آلام في الركبة خلال الفترة الماضية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق في تصريحات رسمية سابقا أن اللاعب في حالة مطمئنة وينفذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

بينما أدى وسام أبو علي مهاجم الفريق تدريبات منفردة على هامش المران.

ومن المقرر أن ينتظم وسام بصورة طبيعية في تدريبات غدا الجمعة.

وغاب وسام أبو علي عن مواجهة الجونة في الدوري كإجراء احترازي بعد غيابه عن التدريبات الجماعية ليومين بعد الخضوع لفحص طبي للاطمئنان على حالته عقب شعوره بدوار خفيف عقب العودة من كوت ديفوار.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق في وقت سابق عن سلامة اللاعب.

وخاض عمر كمال مع الأهلي هذا الموسم 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وكانت مشاركة عمر كمال أمام المصري هي الأخيرة في الدوري مع نهاية ديسمبر الماضي.

بينما غاب عن مواجهات إنبي وسموحة والجونة في الدوري واستاد أبيدجان وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.