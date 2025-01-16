منافس الأهلي.. إسلام سليماني يقترب من العودة لبلجيكا مع الفريق الـ13 في مسيرته

من المنتظر أن يعلن نادي فيسترلو البلجيكي ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني قادما من نادي شباب بلوزداد، حسب موقع فوت ميركاتو.

وكان سليماني قد انضم إلى بلوزداد في نهاية فترة الانتقالات الصيفية بعقد يمتد لموسمين، لكنه لم يلعب كثيرا سوى 11 مباراة للفريق وسجل 3 أهداف.

وأوضح التقرير أن اللاعب المخضرم سينضم إلى فيسترلو لمدة 6 أشهر.

حين يوقع سليماني على عقد يربطه بالنادي البلجيكي حتى نهاية الموسم الجاري، سيصبح الفريق رقم 13 في مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2007.

فقد عاد سليماني الصيف الماضي إلى ناديه السابق بعد 11 عاما من مغادرة الفريق للاحتراف بأوروبا.

ويتواجد شباب بلوزداد مع الأهلي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا، لكنه فقد أمل التأهل لصالح الأهلي وأورلاندو بايرتس قبل الجولة الأخيرة.

التجربة الأخيرة لسليماني قبل العودة لبلوزداد كانت في صفوف ميشلين البلجيكي بعد رحلة مر خلالها على أندية سبورتنج لشبونة ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون وبريست وأندرلخت وكوريتيبا البرازيلي.

المهاجم البالغ من العمر 36 عاما بدأ مسيرته في الجزائر مع شباب بلوزداد وانضم لسبورتنج لشبونة الجزائري ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون.

وفي آخر 3 سنوات ارتدى قمصان سبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت.

وحقق سليماني لقب أمم إفريقيا 2019 وكذلك لقب كأس البرتغال في موسم 2014-15 والسوبر المحلي 2015.