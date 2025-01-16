كأس مصر - إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن النهائي بهدف عكسي

أقصى إنبي فريق الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر في افتتاح منافسات دور الـ 16.

وتغلب إنبي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

وسجل محمد عمار هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة بالخطأ في مرمى فريقه.

وفشل الإسماعيلي في إدراك التعادل بالمتبقي من المباراة ليودع منافسات الكأس.

ويتبقى مواجهتان في دور الـ 32 مقرر لهما يوم 4 فبراير المقبل.

بينما انطلقت منافسات ثمن النهائي وتقام أربع مباريات قبل ختام دور الـ 32.

ويلعب إنبي في ربع النهائي أمام المتأهل من مواجهة المقاولون ضد الفائز من بيراميدز أمام المنصورة.

المباريات المتبقية من دور الـ 32

المصري × وادي دجلة (4 فبراير)

بيراميدز × المنصورة (4 فبراير)

ثمن النهائي

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. يوم الجمعة 17 يناير الساعة 2:30

سموحة × زد.. يوم الجمعة 17 يناير الساعة 2:30

الجونة × تيم إف سي.. يوم الإثنين 3 فبراير الساعة 2:30

البنك الأهلي × (الفائز من المصري - وادي دجلة).. يوم الجمعة 7 مارس الساعة 9:30

الزمالك × مودرن سبورت .. يوم الجمعة 7 مارس الساعة 9:30

(الفائز من بيراميدز - المنصورة) × المقاولون.. يوم السبت 8 مارس الساعة 9:30

غزل المحلة × فاركو.. يوم السبت 8 مارس الساعة 9:30