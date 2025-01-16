خدمة في الجول - فتح باب تذاكر مباراة الزمالك وإنييمبا في الكونفدرالية

الخميس، 16 يناير 2025 - 16:09

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيري.

ويلتقي الزمالك مع أنييمبا في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد القاهرة يوم الأحد في السادسة مساء.

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وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيه.

الدرجة الأولى: 250 جنيه.

درجة VIP: 500 جنيه.

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إلى ذلك، أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك قيادة طاقم تحكيم جابوني لمباراة الفريق ضد إنييمبا.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

بيير جيسلان أتشو حكم ساحة.

ويعاونه يوريس مارليز والكاميروني كارين أتيزامبونج.

وتانجوي باتريس ميبيامي حكم رابع.

التنزاني خالد عبد الله محمد مراقب عام للمباراة.

يحيى حدقة مراقب للحكام.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

فقد وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

يليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

الزمالك إنييمبا الكونفدرالية
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