مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم قيد الإيفواري دياباتيه ضمن اللاعبين الشباب
الخميس، 16 يناير 2025 - 15:57
كتب : عمرو نبيل
نجح نادي الاتحاد السكندري في تدعيم صفوفه بقيد الإيفواري عبد الله دياباتيه.
ويبلغ دياباتيه من العمر 18 عاما وتم قيده ضمن اللاعبين الشباب في تدعيمات الفريق السكندري.
وعلم FilGoal.com أن اللاعب خريج أحد أكاديميات كوت ديفوار ولفت نظر مسؤولين النادي السكندري.
وخاض دياباتيه فترة معايشة مع الاتحاد السكندري منذ وصوله إلى مصر الشهر الماضي.
وقرر النادي تسجيله في قائمة الشباب بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف.
ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم 22 يناير الجاري.
وكان الاتحاد قد ودع منافسات كأس مصر مبكرا بالخسارة أمام تيم إف سي بهدفين دون مقابل.
ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات.
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