بيلد: فرانكفورت يؤكد لـ مرموش عدم الوقوف في طريق انتقاله لسيتي

أكد مسؤولو آينتراخت فرانكفورت لمهاجمهم عمر مرموش أنهم لن يمنعوا انتقاله إلى مانشستر سيتي من أجل بضعة ملايين، في ظل رغبته في الانتقال للسماوي، حسب جريدة بيلد.

ويضغط مانشستر سيتي من أجل حسم صفقة ضم عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال الساعات المقبلة، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا (التفاصيل).

وأوضح تقرير بيلد يوم الخميس أن النادي الألماني رفض عرضا من سيتي بأقل من 70 مليون يورو، ويصر على عدم التخلي عن الدولي المصري بأقل من 80 مليون يورو.

يؤمن الجميع بأن الصفقة ستتم حيث يتوقع آينتراخت أن يقدم سيتي عرضه الجديد قبل مباراة بوروسيا دورتموند يوم الجمعة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه من الوارد ألا يلعب مرموش أمام دورتموند في حالة التوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة قبل المباراة.

مدرب فرانكفورت: لا جديد.. مرموش سيشارك أمام دورتموند بشكل طبيعي

فيما ذكرت تقارير عديدة أن هناك جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين يوم الخميس، مع تفاؤل من جانب مانشستر سيتي بحسم الصفقة.

مباراة فرانكفورت أمام ضيفه دورتموند قد تكون الوداعية لمرموش أمام جماهير فريقه.

إلى ذلك، كشفت شبكة ذا أثليتك تطورات صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

وذكر التقرير أن نادي فرانكفورت رفض عرض سيتي الأول لضم الهداف المصري.

وأضاف أن العرض كان قليلا للغاية ولكن من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

سيظهر مرموش في تشكيل فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة، وفقا للتقرير.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس ما ذكرته ذا أثليتك أن هناك مفاوضات جديدة بين الطرفين يوم الخميس حول الصفقة.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع الوصول لاتفاق بشأن الأمور المالية، في ظل تمسك فرانكفورت بتقاضي 80 مليون يورو مقابل التخلي عن مرموش.

مدير فرانكفورت: من المحتمل أن يلعب مرموش ضد دورتموند يوم الجمعة

فيما ذكر تقرير سكاي أنه من غير المرجح أن يلعب مرموش مع فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن عمر مرموش، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن العرض الأخير من سيتي لم يكن كافيا، فقد عرض السماوي ضمه مقابل نحو 65 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تحسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات، وفقا لسكاي.

وواصل مرموش تألقه مع فرانكفورت وساهم في 3 أهداف بفوز فريقه أمام فرايبورج ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني، وسط أنباء اقترابه من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتقاسم مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 15 هدفا لكل منهما.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام عمر مرموش أمام فرايبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

صنع: 2

تسديد على المرمى: 2 من 5

دقة التمريرات: 30 من 34

صناعة فرص محققة: 4

لمس الكرة: 76

كرات طولية: 2 من 2

مراوغات ناجحة: 5 من 12

صراعات أرضية: 11 من 22

تقييم: 9.4 من 10