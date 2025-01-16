مدرب فرانكفورت: لا جديد.. مرموش سيشارك أمام دورتموند بشكل طبيعي

الخميس، 16 يناير 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش - دورتموند ضد فرانكفورت

أوضح دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت أن لاعبه عمر مرموش مستمر مع الفريق حتى اللحظة.

وذلك في ظل اقتراب مانشستر سيتي من ضمه حسب العديد من التقارير.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لا جديد بشأن عمر مرموش".

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وأضاف "مرموش سيشارك أمام بوروسيا دورتموند بشكل طبيعي".

وكشفت شبكة ذا أثليتك تطورات صفقة انتقال عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

ويضغط مانشستر سيتي من أجل حسم صفقة ضم عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال الـ48 ساعة المقبلة، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا (التفاصيل).

وذكر التقرير أن نادي آينتراخت فرانكفورت رفض عرض مانشستر سيتي الأول لضم عمر مرموش.

وأضاف أن العرض كان قليلا للغاية ولكن من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

سيظهر مرموش في تشكيل فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة، وفقا للتقرير.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس ما ذكرته ذا أثليتك أن هناك مفاوضات جديدة بين الطرفين يوم الخميس حول الصفقة.

مدير فرانكفورت: من المحتمل أن يلعب مرموش ضد دورتموند يوم الجمعة

فيما ذكر تقرير سكاي أنه من غير المرجح أن يلعب مرموش مع فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن عمر مرموش، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن العرض الأخير من سيتي لم يكن كافيا، فقد عرض السماوي ضمه مقابل نحو 65 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تحسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات، وفقا لسكاي.

وواصل مرموش تألقه مع فرانكفورت وساهم في 3 أهداف بفوز فريقه أمام فرايبورج ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني، وسط أنباء اقترابه من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتقاسم مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 15 هدفا لكل منهما.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام عمر مرموش أمام فرايبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

صنع: 2

تسديد على المرمى: 2 من 5

دقة التمريرات: 30 من 34

صناعة فرص محققة: 4

لمس الكرة: 76

كرات طولية: 2 من 2

مراوغات ناجحة: 5 من 12

صراعات أرضية: 11 من 22

تقييم: 9.4 من 10

عمر مرموش فرانكفورت مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند
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