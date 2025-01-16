كرة سلة - الاتحاد يكشف تطوير نظام المسابقات بعد غياب لعودة أندية الصعيد والدلتا

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة تطوير نظام المسابقات بعد غياب 25 عاما من أجل عودة أندية الصعيد والدلتا للمنافسة من جديد.

وناقش اتحاد السلة في اجتماعه الأربعاء خطة تطوير نظام مسابقات بطولات الجمهورية والتي لم تتطور منذ 25 عاما.

وكشف عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد لـ FilGoal.com: "اعتمدنا على عدة محاور من أجل تطوير مسابقة بطولة الجمهورية".

وأوضح "مشاركة فرق الصعيد والدلتا في نهائي بطولة الجمهورية بكل المراحل".

وشدد "يأتي ذلك من أجل نشر رياضة السلة في تلك المناطق بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية".

وواصل "تم مراعاة التنافسية بين القاهرة والجيزة والإسكندرية، والدور التمهيدي والأول بالكامل وفقا للمنطقة الجغرافية توفيرا للنفقات".

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة، أن الهدف الرئيسي للاتحاد خلال الفترة الحالية هو تطوير كرة السلة، وزيادة ممارسيها وتوسيع قاعدتها من جنوب مصر وحتى شمالها، حتى تدخل كرة السلة في كل أسرة مصرية وهذا هو هدف الاتحاد خلال الفترة الحالية، معلناً عودة أندية وجه قبلي والدلتا إلى المنافسة في البطولات المقبلة.