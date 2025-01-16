تشكيل الزمالك - حسام أشرف يقود الهجوم أمام الحدود.. وتعديل في الدفاع بسبب الإصابة

يقود حسام أشرف هجوم الزمالك أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك فريق حرس الحدود على استاد القاهرة في تمام الرابعة عصرا.

ودفع جروس بحمزة المثلوثي بدلا من محمود الونش رغم إعلان تواجده في التشكيل الأساسي، لكن إصابته خلال عمليات الإحماء دفعت الجهاز الفني للبدء بالتونسي.

كما يجلس سيف فاروق جعفر على مقاعد البدلاء بدلا من محمد السيد الذي أصيب هو الآخر.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة.

أمامهما: مصطفى شلبي - عبد الله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: حسام أشرف.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

محمد صبحي – أحمد محمود – محمود بنتايك – سيف جعفر – شيكابالا – كونراد ميشيلاك – سيف الدين الجزيري – ناصر منسي.

ويعود سيف الجزيري إلى قائمة الزمالك لأول مرة بعد حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.