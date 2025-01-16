سكاي: مدافع بالميراس يصل إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع سيتي

الخميس، 16 يناير 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

فيتور ريس - بالميراس

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن فيتور ريس مدافع بالميراس سيصل إلى إنجلترا يوم الخميس تمهيدا للانضمام إلى مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي مع سيتي بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين حول الصفقة.

ولفت التقرير إلى أن بالميراس وافق على التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما مقابل نحو 35 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
كولو مواني يكمل الكشف الطبي مع يوفنتوس لو باريزيان: كفاراتسخيليا يطير إلى فرنسا للخضوع للكشف الطبي مع سان جيرمان بيلد: دورتموند يحاول ضم راشفورد جريميو البرازيلي يضم لاعب الشباب السعودي

ونقلت وسائل الإعلام البرازيلية صورة للاعب وهو يغادر البرازيل مع وكيله مساء الأربعاء.

وغاب ريس عن مباراة بالميراس ضد بورتجيزا في بطولة باوليستا يوم الأربعاء.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد ذكرت صباح الثلاثاء أن سيتي توصل لاتفاق مع بالميراس للتعاقد مع المدافع فيتور ريس.

وأوضح التقرير أن الرتوش الأخيرة لصفقة ضم البرازيلي الشاب سيتم حسمها يوم الثلاثاء.

يوم الاثنين، كشفت ليلى بيريرا رئيس نادي بالميراس عن تقديم مانشستر سيتي لعرض من أجل ضم فيتور ريس في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت بيريرا لشبكة TNT: "قدم مانشستر سيتي عرضا رسميا بالفعل لضم فيتور ريس، لكن لم يكن كافيا، ما زلنا نتفاوض".

وأتم "إذ حصلنا على عرض جيد، حسنا، لكن لم يتم تقرير أي شيء".

ويحاول سيتي حسم الصفقة قبل ظهور المزيد من الأندية المنافسة له على التعاقد مع المدافع البالغ من العمر 18 عاما.

ولفتت بعض التقارير إلى أن سيتي سيضم اللاعب إلى الفريق الأول مباشرة، دون إعارته.

وينتهي عقد فيتور ريس مع بالميراس في ديسمبر 2028.

ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

فيتور ريس مانشستر سيتي بالميراس
نرشح لكم
خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني صحيفة اليوم: انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو بسبب تأخر الرد.. وحالة واحدة لعودة المفاوضات الثانية هذا الشتاء.. أستون فيلا يضم مدافع ليفانتي بايرن يعلن ضم موهبة هوفنهايم.. ولكن سكاي: مرموش يخضع للكشف الطبي مع سيتي.. وموعد إعلان الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يتعاقد مع فيتور ريس سكاي: لتعويض مرموش.. فرانكفورت يستهدف ضم مهاجم نورنبرج
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. إنبي (0)-(0) طلائع الجيش 4 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي هجومي يقود الإسماعيلي أمام سموحة.. وحسام حسن أساسي 13 دقيقة | الكرة المصرية
بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة 31 دقيقة | الكرة المصرية
الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة 31 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم 33 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تدريب بدني خفيف استعدادا لـ فاركو.. والفريق يسافر إلى الإسكندرية 50 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بدلا من أوكينابيرهي.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم معتز زدام 55 دقيقة | ميركاتو
تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي