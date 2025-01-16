العرب القطرية: أكرم توفيق وقع رسميا مع نادي الشمال

الخميس، 16 يناير 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - أكرم توفيق

أتم أكرم توفيق اتفاقه مع نادي الشمال القطري، على أن ينضم لفريقه اعتبارا من بداية الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة العرب القطرية عن توقيع أكرم توفيق بشكل رسمي مع نادي الشمال.

وأشار التقرير إلى توقيع لاعب الأهلي على عقود انتقاله إلى الشمال خلال الساعات القليلة الماضية.

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ويرتبط أكرم توفيق بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد بصورة طبيعية.

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ويحتل الشمال القطري المركز السادس في الدوري عقب مرور 12 جولة من أصل 22 بالمسابقة.

وجمع الشمال 16 نقطة ويفصله 9 نقاط عن المركزين الثاني والثالث المؤهلين للبطولات الآسيوية.

بينما ينفرد الدحيل بصدارة الترتيب برصيد 28 نقطة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل سجلهما إمام عاشور ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري عقب مرور 8 جولات برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام أورلاندو الجنوب إفريقي على استاد القاهرة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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