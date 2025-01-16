خبر في الجول - عمر كمال لائق طبيا قبل مواجهة أورلاندو

بات عمر كمال ظهير أيمن فريق الأهلي لائقا من الناحية الطبية قبل مواجهة أورلاندو المقبلة.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في تمام السادسة من مساء السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب أصبح لائقا من الناحية الطبية بعد التعافي من إصابته.

ويبقى أمر مشاركة عمر كمال من عدمه أمام أورلاندو وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وعانى عمر كمال من آلام في الركبة خلال الفترة الماضية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق في تصريحات رسمية سابقا أن اللاعب في حالة مطمئنة وينفذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وخاض عمر كمال مع الأهلي هذا الموسم 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وكانت مشاركة عمر كمال أمام المصري هي الأخيرة في الدوري مع نهاية ديسمبر الماضي.

بينما غاب عن مواجهات إنبي وسموحة والجونة في الدوري واستاد أبيدجان وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.