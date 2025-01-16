كولو مواني يكمل الكشف الطبي مع يوفنتوس

الخميس، 16 يناير 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

خضع راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان للكشف الطبي مع يوفنتوس يوم الخميس.

وأصبح رحيل المهاجم الفرنسي عن ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مسألة وقت، حسب العديد من التقارير.

ووصل كولو مواني إلى تورينو مساء الأربعاء.

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في حالة عبور الكشف الطبي بنجاح سينتقل المهاجم الفرنسي ليوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بدون بند أحقية الشراء، حسب التقرير.

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وأوضحت التقارير أن البيانكونيري سيدفع راتب كولو مواني بالكامل.

ومن غير المستبعد أن يستمر مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق مع يوفنتوس لفترة أطول، وفقا للتقرير.

في الأيام الأخيرة، ذكرت جريدة ليكيب أن توتنام طلب ضم كولو مواني، لكن يبدو أن يوفنتوس الآن الأقرب لضمه.

وأوضحت أيضا أن أستون فيلا انضم إلى فرق إنجليزية وألمانية وإيطالية ترغب في ضم اللاعب.

وأضاف التقرير أن توتنام ومانشستر يونايتد مهتمان بالفرنسي، وانضم إليهما الآن أستون فيلا.

وفي إيطاليا، أبدى ميلان ويوفنتوس اهتمامهما، بينما يتنافس لايبزيج وبايرن ميونيخ على ضمه أيضًا.

ويريد باريس سان جيرمان 60 مليون يورو مقابل التخلي عن مهاجمه، ولكنه سيقبل إعارة اللاعب مع إضافة بند الشراء بشكل كامل.

وحسب التقارير، فإن لويس إنريكي المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية ليس في حاجة لخدماته.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الفريق الباريسي حتى صيف 2028.

وفي هذا الوقت كان لويس إنريكي قد عين لتدريب الفريق وبالتالي فالتعاقد مع كولو مواني جاء بموافقته.

وشارك راندال مع باريس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة، سجل هدفين وصنع 1.

وخرج كولو مواني من قائمة الفريق في المباريات الـ3 الأخيرة، ضد ليون وموناكو في الدوري الفرنسي ولانس في كأس فرنسا.

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