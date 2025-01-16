التشكيل - صابر وتراوري يقودان الإسماعيلي.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى إنبي بالكأس
الخميس، 16 يناير 2025 - 13:58
كتب : FilGoal
أعلن فريقا الإسماعيلي وإنبي التشكيل الأساسي لمواجهتهما ضمن افتتاح منافسات ثمن نهائي كأس مصر.
وتفتتح منافسات ثمن نهائي كأس مصر بمواجهة واحدة اليوم الخميس بين فريقي الإسماعيلي وإنبي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: كمال السيد
الدفاع: حاتم سكر - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - محمد خطاري.
الوسط: عبد الرحمن الدح - عماد حمدي - محمد حسن - علي الملواني.
الهجوم: إريك تراوري - حسن صابر.
بينما تشكيل إنبي:
حراسة المرمى: رمضان مصطفى
الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة - محمد سمير.
الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى شكشك - محمد حتحوت
الهجوم: أحمد نادر حواش - صلاح زايد.
وتأهل إنبي لثمن النهائي على حساب حرس الحدود بينما الإسماعيلي أقصى طنطا.
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