التشكيل - صابر وتراوري يقودان الإسماعيلي.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى إنبي بالكأس

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مصدر من إنبي لـ في الجول: جلسة بين الشريعي ولبيب تحسم عودة زياد كمال.. وخطوة متبقية

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مواعيد مباريات الخميس 16 يناير 2025.. الزمالك في الدوري والإسماعيلي بالكأس

أكرم توفيق يوضح لجماهير الأهلي حقيقة الفيديو المنتشر