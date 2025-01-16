مصدر من إنبي لـ في الجول: جلسة بين الشريعي ولبيب تحسم عودة زياد كمال.. وخطوة متبقية

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع أيمن الشريعي رئيس إنبي خلال الأيام الماضية لحسم موقف زياد كمال.

ووافق إنبي على عودة زيادة كمال وقطع إعارته من الزمالك، لكن تبقى مستحقاته المالية المتأخرة الخطوة المتبقية لإتمام الاتفاق.

وكشف مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "تم عقد جلسة بين أيمن الشريعي وحسين لبيب وتم الاتفاق على عودة زياد كمال إلى إنبي في يناير الجاري".

وأوضح المصدر "كانت الجلسة ودية بين رئيسي الناديين وتم الاتفاق على بنود تعاقد اللاعب من أجل قطع إعارته".

واختتم المصدر تصريحاته "خطوة واحدة متبقية الآن لإتمام الاتفاق إذ أن الأمر متوقف على حل مستحقات زياد لدى الزمالك خلال فترته إعارته".

ولعب زياد كمال مع إنبي 8 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات بواقع 178 دقيقة فقط.

وانتقل زياد كمال إلى الزمالك على سبيل الإعارة في يناير 2024 وكان من المقرر استمراره حتى صيف 2026.

وخاض لاعب وسط الزمالك 20 مباراة بقميص الأبيض في مختلف المسابقات.

بينما خلال فترته في إنبي لعب 60 مباراة وساهم في أربعة أهداف.