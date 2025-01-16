مصدر من إنبي لـ في الجول: جلسة بين الشريعي ولبيب تحسم عودة زياد كمال.. وخطوة متبقية

الخميس، 16 يناير 2025 - 13:40

كتب : عمرو نبيل

زياد كمال - الزمالك - إمام عاشور - الأهلي

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع أيمن الشريعي رئيس إنبي خلال الأيام الماضية لحسم موقف زياد كمال.

ووافق إنبي على عودة زيادة كمال وقطع إعارته من الزمالك، لكن تبقى مستحقاته المالية المتأخرة الخطوة المتبقية لإتمام الاتفاق.

وكشف مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "تم عقد جلسة بين أيمن الشريعي وحسين لبيب وتم الاتفاق على عودة زياد كمال إلى إنبي في يناير الجاري".

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول – إنبي يتعاقد مع حسام غانم من الجونة الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة دربي البترول سلبي.. التعادل يحسم لقاء بتروجت ضد إنبي التشكيل - أوفا وكالوشا أساسيان مع إنبي.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت

وأوضح المصدر "كانت الجلسة ودية بين رئيسي الناديين وتم الاتفاق على بنود تعاقد اللاعب من أجل قطع إعارته".

واختتم المصدر تصريحاته "خطوة واحدة متبقية الآن لإتمام الاتفاق إذ أن الأمر متوقف على حل مستحقات زياد لدى الزمالك خلال فترته إعارته".

ولعب زياد كمال مع إنبي 8 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات بواقع 178 دقيقة فقط.

وانتقل زياد كمال إلى الزمالك على سبيل الإعارة في يناير 2024 وكان من المقرر استمراره حتى صيف 2026.

وخاض لاعب وسط الزمالك 20 مباراة بقميص الأبيض في مختلف المسابقات.

بينما خلال فترته في إنبي لعب 60 مباراة وساهم في أربعة أهداف.

الزمالك الدوري المصري زياد كمال إنبي
نرشح لكم
خبر في الجول - عمر كمال لائق طبيا قبل مواجهة أورلاندو التشكيل - صابر وتراوري يقودان الإسماعيلي.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى إنبي بالكأس خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم محمد هلال خبر في الجول - إمام عاشور تعرض لكدمة في القدم.. وموقفه من أورلاندو الزوراء العراقي: كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلينا.. والمقابل المادي "شكرا جمهور الأهلي العظيم".. قندوسي يودع الجماهير بعد رحيله لسيراميكا كليوباترا مواعيد مباريات الخميس 16 يناير 2025.. الزمالك في الدوري والإسماعيلي بالكأس أكرم توفيق يوضح لجماهير الأهلي حقيقة الفيديو المنتشر
أخر الأخبار
خبر في الجول - عمر كمال لائق طبيا قبل مواجهة أورلاندو دقيقة | الدوري المصري
كولو مواني يكمل الكشف الطبي مع يوفنتوس 17 دقيقة | ميركاتو
التشكيل - صابر وتراوري يقودان الإسماعيلي.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى إنبي بالكأس 18 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من إنبي لـ في الجول: جلسة بين الشريعي ولبيب تحسم عودة زياد كمال.. وخطوة متبقية 36 دقيقة | الدوري المصري
لو باريزيان: كفاراتسخيليا يطير إلى فرنسا للخضوع للكشف الطبي مع سان جيرمان 38 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم محمد هلال ساعة | ميركاتو
بيلد: دورتموند يحاول ضم راشفورد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - إمام عاشور تعرض لكدمة في القدم.. وموقفه من أورلاندو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه