لو باريزيان: كفاراتسخيليا يطير إلى فرنسا للخضوع للكشف الطبي مع سان جيرمان

الخميس، 16 يناير 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

خفيتشيا كفاراستخيليا - نابولي

أوضحت جريدة لو باريزيان أن خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي سيصل فرنسا يوم الخميس تمهيدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وتوصل باريس سان جيرمان ونابولي إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال خفيتشا كفاراتسخيليا، وفقًا لصحيفة ليكيب.

وذكر التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي مع باريس سان جيرمان يوم الجمعة، قبل الإعلان عن ضمه رسميا.

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وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعلن النادي الباريسي الصفقة رسميا مساء الجمعة، ولكن بعد مؤتمر لويس إنريكي الصحفي الذي يسبق لقاء لانس.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد لانس يوم السبت في الدوري الفرنسي.

وأوضح تقرير ليكيب أن نابولي وافق على التخلي عن اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

وتم عقد اجتماع بين الناديين يوم الاثنين وانتهى بثقة جميع الأطراف من إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة.

ووافق الجناح الجورجي على تفاصيل عقده الشخصي مع نادي باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يوقع كفارا على عقد يربطه بالفريق الباريسي صفقة لمدة أربع سنوات ونصف.

لا تزال هناك تفاصيل مالية بسيطة تحتاج إلى تسوية بين باريس سان جيرمان ونابولي، وفي حال التوصل لاتفاق بشأنها سيسمح نادي نابولي لكفاراتسخيليا بإجراء الفحص الطبي مع باريس سان جيرمان، لكن صحيفة ليكيب ذكرت أن الأمر مجرد مسألة وقت.

وكان موقع توتو ميركاتو الإيطالي قد كشف عن رغبة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي في الرحيل عن صفوف الفريق.

وذكر الموقع الإيطالي أن كفاراتسخيليا فتح الباب للرحيل عن نابولي في يناير للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي في صيف 2027، ورفض عرضا لتمديد تعاقده حتى 2029 براتب سنوي 5 مليون يورو.

وكان نابولي رفض عرضا في الصيف الماضي لانتقال النجم الجورجي إلى باريس رغم وصول العرض إلى 100 مليون يورو.

ولعب كفاراتسخيليا 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي سجل 5 أهداف وصنع 3، فيما شارك في مباراتين بالدوري الإيطالي.

نابولي باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا
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