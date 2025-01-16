مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 للدوري الألماني

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 للدوري الألماني.

مرموش قاد فريقه للفوز على ضيفه فرايبورج حين سجل هدفا وصنع 2 في المباراة التي فاز بها فريقه 4-1، وسط أنباء تفيد برحيله قريبا إلى مانشستر سيتي.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 17 من الدوري.

وتواجد عمر في الخط الأمامي بجوار ماركو جرول مهاجم فيردر بريمن.

وهذه هي المرة التاسعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 17 جولة، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير الدولي المصري ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة والـ12 والـ16 من قبل.

ووصل مرموش لهدفه الـ15 في الدوري الألماني هذا الموسم ليظل في وصافة جدول الهدافين بفارق هدف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع لاعب وادي دجلة السابق 10 أهداف.

وأصبح مرموش قاب قوسين أو أدني من الانضمام لمانشستر سيتي حسب العديد من التقارير.

فقد أوضحت تقارير عديدة أن فرانكفورت يطلب نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء.

ويعتبر مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن إتمام الصفقة مقابل 50 أو 60 مليون يورو أكثر واقعية، وفقا للتقارير.

وأضافت التقارير أن سيتي واثق من حسم الصفقة، علما بأن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 32 هدفا خلال 26 مباراة بتسجيل 20 هدفا وصناعة 14 في جميع المسابقات.

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