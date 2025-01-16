جريميو البرازيلي يضم لاعب الشباب السعودي

الخميس، 16 يناير 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

كويلار - عمر جابر - الشباب والزمالك

أعلن نادي جريميو البرازيلي يوم الخميس تعاقده مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الشباب السعودي.

وكان نادي الشباب السعودي قد أنهى ارتباطه بلاعب الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويلار.

ووقع كويلار على عقد يربطه بجريميو حتى عام 2026.

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وانضم كويلار لصفوف الشباب في صيف 2023 قادما من الهلال.

وأعلن نادي الشباب السعودي عبر موقعه الرسمي إنهاء العلاقة التعاقدية مع كويلار.

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تعاقد الشباب مع كويلار كان ممتدا حتى صيف 2026 قبل أن يتم إنهائه بالتراضي بين الطرفين.

كويلار سبق له اللعب لأندية ديبورتيفو كالي وفلامنجو البرازيلي.

وبدأ الدولي الكولومبي مشواره في الدوري السعودي مع الهلال في شتاء 2019.

وارتدى كويلار قميص الهلال في 125 مباراة.

وحصد اللاعب الكولومبي 7 ألقاب مع الهلال، منها 3 دوري سعودي و2 كأس الملك ودوري أبطال آسيا 2021 مرة، وكأس السوبر السعودي مرة.

جوستافو كويلار الشباب جريميو
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