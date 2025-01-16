الزوراء العراقي: كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلينا.. والمقابل المادي

الخميس، 16 يناير 2025 - 11:02

كتب : محمد سمير

محمود كهربا - الأهلي

بات محمود كهربا لاعب فريق الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الزوراء العراقي على سبيل الإعارة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

وكشف ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء عن كافة التفاصيل حول مفاوضات ضم كهربا.

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وقال ليث حسين عضو إدارة نادي الزوراء العراقي عبر قناة أي نيوز: "محمود كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الزوراء، المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ونتمنى أن يكون حسم الصفقة قريبا".

وأوضح "الخلاف في المفاوضات مع كهربا كان على المقابل المادي لكن وصلنا لحلول".

وتابع "بالفعل اللاعب كان يرغب في الحصول على 600 ألف دولار في الستة أشهر المقبلة من الموسم".

وأضاف "ما يتبقى إلا القليل لحسم صفقة كهربا وإعلانه رسميا ضمن صفوف الزوراء، وصلنا خلال المفاوضات لضمه مقابل راتب 400 ألف دولار في إعارة حتى نهاية الموسم".

واختتم ليث حسين تصريحاته "كهربا لاعب كبير وضمن خططنا تدعيم الفريق بلاعبين ذوي مستوى عال، ونعلم عن رغبة الاتحاد الليبي لكن نتمنى أن حسم الصفقة سيكون من نصيبنا لأنه لاعب مهم".

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

ولعب كهربا في مواجهة الأهلي الأخيرة ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

الأهلي محمود كهربا
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