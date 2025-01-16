"شكرا جمهور الأهلي العظيم".. قندوسي يودع الجماهير بعد رحيله لسيراميكا كليوباترا

الخميس، 16 يناير 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي - الأهلي

وجه الجزائري أحمد قندوسي رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بعد انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

ونشر قندوسي عبر حسابه فيديو لأبرز لحظاته في الأهلي مع جملة "شكرا جمهور الأهلي العظيم".

أخبار متعلقة:
أكرم توفيق يوضح لجماهير الأهلي حقيقة الفيديو المنتشر عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء بعد الفوز على الجونة.. رقم مميز لمارسيل كولر مع الأهلي ثنائية إمام عاشور تقود الأهلي للفوز على الجونة وتصدر الدوري

وانتقل قندوسي لسيراميكا كليوباترا بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

وفي الموسم الجاري لعب قندوسي 8 مباريات في الدوري مع سيراميكا سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ونجح قندوسي في حصد خمسة ألقاب مع الأهلي إذ توج بالدوري مرة والسوبر المصري مرة ودوري أبطال إفريقيا مرة، كما حصد كأس مصر مرتين.

بينما مع سيراميكا كليوباترا حقق لقب كأس الرابطة مرة واحدة.

وإجمالا لعب قندوسي مع الأهلي 21 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة آخرين.

بينما بقميص سيراميكا كليوباترا لعب 43 مباراة وساهم في 27 هدفا بتسجيل 13 وصناعة 14 آخرين.

الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي
نرشح لكم
الزوراء العراقي: كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلينا.. والمقابل المادي مواعيد مباريات الخميس 16 يناير 2025.. الزمالك في الدوري والإسماعيلي بالكأس أكرم توفيق يوضح لجماهير الأهلي حقيقة الفيديو المنتشر حمادة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود سيون السويسري: رفضنا عرضا مقابل 7 ملايين يورو لرحيل إلياس شوارف عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات بعد الفوز على الجونة.. رقم مميز لمارسيل كولر مع الأهلي
أخر الأخبار
ماركا: ألكسندر أرنولد وافق على الانتقال لريال مدريد.. ومحاولة لضمه في يناير 30 دقيقة | ميركاتو
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو والقناة الناقلة 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 للدوري الألماني 52 دقيقة | المحترفون
جريميو البرازيلي يضم لاعب الشباب السعودي ساعة | ميركاتو
ذا أثليتك تكشف تطورات صفقة انتقال مرموش إلى سيتي ساعة | ميركاتو
منتخب الشباب يستعد لمواجهة المحلة الودية.. ونبيه يكشف إيجابيات وسلبيات مباراة الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
الزوراء العراقي: كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلينا.. والمقابل المادي ساعة | ميركاتو
"شكرا جمهور الأهلي العظيم".. قندوسي يودع الجماهير بعد رحيله لسيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه