"شكرا جمهور الأهلي العظيم".. قندوسي يودع الجماهير بعد رحيله لسيراميكا كليوباترا

وجه الجزائري أحمد قندوسي رسالة شكر إلى جماهير الأهلي بعد انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

ونشر قندوسي عبر حسابه فيديو لأبرز لحظاته في الأهلي مع جملة "شكرا جمهور الأهلي العظيم".

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وانتقل قندوسي لسيراميكا كليوباترا بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

وفي الموسم الجاري لعب قندوسي 8 مباريات في الدوري مع سيراميكا سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ونجح قندوسي في حصد خمسة ألقاب مع الأهلي إذ توج بالدوري مرة والسوبر المصري مرة ودوري أبطال إفريقيا مرة، كما حصد كأس مصر مرتين.

بينما مع سيراميكا كليوباترا حقق لقب كأس الرابطة مرة واحدة.

وإجمالا لعب قندوسي مع الأهلي 21 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة آخرين.

بينما بقميص سيراميكا كليوباترا لعب 43 مباراة وساهم في 27 هدفا بتسجيل 13 وصناعة 14 آخرين.