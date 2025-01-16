مواعيد مباريات الخميس 16 يناير 2025.. الزمالك في الدوري والإسماعيلي بالكأس

يشهد اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 عددا من المنافسات المختلفة.

وتنطلق منافسات ثمن نهائي كأس مصر في الثانية والنصف عصرا.

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الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يلعب المصري أمام فاركو في تمام السابعة مساء ويذاع عبر نفس القناة.

كأس مصر

يحل الإسماعيلي ضيفا على إنبي ضمن منافسات ثمن نهائي المسابقة في تمام الثانية والنصف عصرا.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة 21 في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يستضيف الهلال فريق الفتح في الخامسة و5 دقائق ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

بينما يحل الرائد ضيفا على اتحاد جدة في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كأس ملك إسبانيا

يلعب أتليتك بلباو أمام أوساسونا في الثامنة والنصف مساء في ثمن النهائي، بينما ريال سوسيداد يواجه رايو فايكانو.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في العاشرة والنصف مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.