لمصلحة نابولي.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا
الخميس، 16 يناير 2025 - 00:24
كتب : FilGoal
سقط فريق إنتر في فخ التعادل أمام بولونيا ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.
ويعتبر ذلك التعثر الأول لإنتر في الدوري بعد ستة انتصارات متتالية.
ورفع إنتر رصيده إلى 44 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بينما جاء التعادل لمصلحة نابولي المتصدر بـ 47 نقطة.
وافتتح سانتياجو كاسترو التسجيل مبكرا في الدقيقة 15 لصالح بولونيا.
بينما قبل نهاية الشوط الأول تقدم إنتر بهدفين، إذ سجل دينزل دومفريس في الدقيقة 19 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 46 قبل ثواني من نهاية الشوط.
ونجح إميل هولم في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64.
ويلعب إنتر مباراته المقبلة أمام إمبولي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.
ويسير نابولي بخطى ثابتة في الفترة الحالية ورفع رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة منفردا.
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