حمادة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك وحرس الحدود.

ويلعب الزمالك أمام حرس الحدود غدا الخميس في الرابعة عصرا ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويتولى محمود القلاوي إدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ومصطفى عطية، ومحمد يوسفحكما رابعا.

وعمرو الشناوي حكما للفيديو ويعاونه هاني خيري.

ويملك الزمالك 14 نقطة في المركز الرابع، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط.

بينما يتولى محمد الصباحي إدارة مباراة المصري ضد فاركو، ويعاونه أحمد نوفل وإيهاب فخري، ومحمود منصور حكما رابعا.

وخالد جمال الغندور للفيديو ويعاونه محمد عبد الحافظ.

ويملك المصري 12 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط.