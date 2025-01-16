كين يتخطى مرموش.. بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه هوفنهايم بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدوري الألماني.

وابتعد بايرن بصدارة الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، ليوسع الفارق بـ4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن حامل اللقب بـ38 نقطة.

سجل خماسية بايرن لوروا ساني في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف رافاييل جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 12.

ليروي ساني يرسل تسديدة قوية تسكن شباك هوفنهايم#الدوري_الألماني pic.twitter.com/2BIAfF8on8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2025

وأضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل لوروا ساني هدفه الشخصي الثاني والرابع لبايرن ميونيخ في الدقيقة 48.

واختتم سيرجي جنابري أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 66.

البديل غنابري يبصم على الهدف الخامس لبايرن#الدوري_الألماني pic.twitter.com/9Av7yBmBUq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2025

وبعد هدفه اليوم تخطى هاري كين منافسه الدولي المصري عمر مرموش في صدارة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم.

وكان مرموش سجل هدفا في شباك فرايبورج ليعادل هاري كين بـ15 هدفا، قبل أن يسجل الأخير هدفه الـ16 اليوم لينفرد بالصدارة.