كين يتخطى مرموش.. بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني

الخميس، 16 يناير 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

هاري كين مع لوروا ساني - بايرن ميونيخ

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه هوفنهايم بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدوري الألماني.

وابتعد بايرن بصدارة الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، ليوسع الفارق بـ4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن حامل اللقب بـ38 نقطة.

سجل خماسية بايرن لوروا ساني في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف رافاييل جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 12.

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وأضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل لوروا ساني هدفه الشخصي الثاني والرابع لبايرن ميونيخ في الدقيقة 48.

واختتم سيرجي جنابري أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 66.

وبعد هدفه اليوم تخطى هاري كين منافسه الدولي المصري عمر مرموش في صدارة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم.

وكان مرموش سجل هدفا في شباك فرايبورج ليعادل هاري كين بـ15 هدفا، قبل أن يسجل الأخير هدفه الـ16 اليوم لينفرد بالصدارة.

بايرن ميونيخ هاري كين
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