الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب ريال بيتيس بخماسية مقابل هدف وحيد في دور الـ16 من بطولة كأس إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس.

ونجح برشلونة في الفوز بخماسية للمرة الثانية في أسبوع، بعدما نجح في تحقيق كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على حساب ريال مدريد بنتيجة 5-2.

سجل خماسية برشلونة داني أولمو، وجول كوندي، ورافينيا، وفيران توريس، قبل أن يختتم أهداف الفريق الكاتالوني نجمه لامين يامال.

وسجل هدف ريال بيتيس الشرفي فيتور روكي من ضربة جزاء.

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بدأت المباراة بهدف مبكر من جافي في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من أولمو.

ومنع القائم أولمو من تسجيل أول أهدافه في الدقيقة 20، قبل أن يسجل كوندي الهدف الثاني في الدقيقة 27 مستغلا تمريرة رائعة من لامين يامال.

وبنفس طريقة الهدف الثاني سجل كوندي هدفا ثالثا من صناعة يامال ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا جديدا لبرشلونة عن طريق يامال في الدقيقة 55 بداعي التسلل.

واصل برشلونة محاولاته للتسجيل حتى نجح رافينيا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 58.

ونجح فيران توريس في إضافة الهدف الرابع بتسديدة صاروخية بعد تمريرة رائعة من أولمو في الدقيقة 67.

لامين يامال أبى أن يخرج من المباراة دون تسجيل هدف، ونجح في هز شباك بيتيس في الدقيقة 75 بعد انفراده بالحارس، ألغاه الحكم في البداية بداعي التسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة الهدف.

وقبل النهاية بـ6 دقائق تحصل بيتيس على ضربة جزاء نتيجة خطأ ضد كوندي، سددها فيتور روكي في الشباك مسجلا هدفا شرفيا للضيوف.