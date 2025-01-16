لندن حمراء.. أرسنال يقلب الطاولة على توتنام ويشعل صراع الصدارة مع ليفربول

الخميس، 16 يناير 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

هدف ليونارد تروسار - أرسنال ضد توتنام

قلب أرسنال الطاولة على توتنام وحسم دربي لندن المثير بمنافاست الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال على توتنام 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وسجل سون هدف توتنام، قبل أن يعد جابريل ميجاليس النتيجة ويضيف ليونارد تروسار الهدف الثاني.

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الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 43 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.

لكن الريدز له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

فيما توقف رصيد توتنام عند النقطة 24 في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا في شباك توتنام.

وأهدر رحيم سترلينج فرصة التسجيل مبكرا بعد تسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وسدد ليونارد تروسار تسديدة قوية تصدى لها أنطونين كينسكي حارس توتنام.

ورد توتنام بهجمة مرتدة سريعة عن طريق سولانكي الذي أهدر فرصة محققة للتسجيل.

ونجح سون هيونج مين في تسجيل هدف التقدم لتوتنام من تسديدة مباشرة على الطائر عند الدقيقة 25.

وعدل أرسنال عن طريق جابريل ميجالس بعدما وجه ضربة رأسية اصطدمت بسولانكي وسكنت الشباك عند الدقيقة 40.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح ليونارد تروسار في تسجيل الهدف الثاني لنادي أرسنال عند الدقيقة 44.

وواصل أرسنال نساطه الهجومي في الشوط الثاني وأهدر سترلينج فرصة لتسجيل الهدف الثالث.

وأضاع البديل مارتينيللي فرصة هدف محقق بعد تسديدة مرت بجوار مرمى توتنام.

وأنقذ دافيد رايا حارس أرسنال فرصة تعديل النتيجة بعد ضربة رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

أرسنال الدوري الإنجليزي توتنام
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