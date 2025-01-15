كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 23:57
كتب : FilGoal
فجّر منتخب البرازيل مفاجأة مدوية في الجولة الأولى من النسخة 29 من بطولة العالم لكرة اليد.
وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.
ونجح منتخب البرازيل في الفوز على النرويج بأرضها بنتيجة 29-26.
وكان منتخب النرويج قد أنهى الشوط الأول بنتيجة 14-12 قبل أن ينجح منتخب البرازيل في تحقيق صحوة بالشوط الثاني.
أما ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخب مصر، فنجحت كرواتيا صاحبة الأرض في تحقيق الفوز 36-22 على حساب البحرين.
وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره بالفوز بنتيجة 39-25 على حساب الأرجنتين.
ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام البحرين في الجولة الثانية في تمام السابعة من مساء بعد غدا الجمعة.
مواعيد مباريات المنتخب
الأربعاء 15 يناير - مصر × الأرجنتين - 7 مساء
الجمعة 17 يناير - مصر × البحرين - 7 مساء
الأحد 19 يناير - مصر × كرواتيا - 9:30 مساء