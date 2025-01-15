سيون السويسري: رفضنا عرضا مقابل 7 ملايين يورو لرحيل إلياس شوارف

نفى بارتيليمي قسطنطين المدير الرياضي لنادي سيون السويسري تلقي الفرنسي من أصول مغربية إلياس شوارف أي عرض للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح قسطنطين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لم نتلق أي عروض من النادي الأهلي لضم إلياس شوارف".

وأكمل: "رفضنا عرضا مقابل 7 ملايين يورو لرحيل شوارف وهو آخر العروض التي تلقاها النادي".

وأتم: "لن يرحل أي لاعب من سيون خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وارتبط اسم إلياس شوارف بالانتقال إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب شوارف الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية في مركز الجناح الأيسر ويجيد اللعب كمهاجم.

ولعب شوارف 18 مباراة في الدوري السويسري هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

إذ نجح شوارف في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

وكان شوارف أيضا قد ساهم بصناعة ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات خاضهم في كأس سويسرا.