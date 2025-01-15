عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء

أعرب علاء عبد العال المدير الفني للجونة عن سعادته بأداء لاعبي فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي.

وخسر الجونة أمام الأهلي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عبر القناة الأولى: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي رغم الخسارة بهدفين، الجونة وصل للمرمى كثيرا لكن لم يحالفنا الحظ في تسجيل الأهداف".

وتابع "أوجه التحية للاعبي الجونة لأنهم نفذوا تعليماتي بكل دقة على أرضية الملعب".

وواصل "الأهلي فريق كبير ولا يمكن أن تأمن خطورته حتى الثانية الأخيرة من أي مباراة، وسأحاول تصحيح أخطاء الفريق في المباريات المقبلة لحل أزمة إنهاء الهجمات".

وشدد عبد العال "مروان محسن مهاجم مميز وسيساعدنا كثيرا في الفترة المقبلة لترجمه الفرص إلى أهداف".

وعن تألق إمام عاشور أجاب "إمام لاعب كبير وأصبح الهداف الأول للنادي الأهلي بجانب وسام أبو علي، وأعتقد أن قوة الأهلي في تواجد إمام لأنه لاعب خطير وكنت أتمنى ألا يشارك أمامنا".

واختتم علاء عبد العال تصريحاته "أعتقد أن هناك أخطاء تحكيمية شهدتها مواجهتنا ضد الأهلي، والأغلبية تقول أن لنا ضربة جزاء ولم تحتسب، وكنت أتمنى تدخل تقنية الفيديو للتأكد من تلك الحالة".

ولم يسجل فريق الجونة سوى هدف وحيد خلال 8 مباريات خاضهم في الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.