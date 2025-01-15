التجربة الخامسة.. سامبدوريا يعيد نيانج إلى إيطاليا بعد فسخ تعاقده مع الوداد

عاد السنغالي مباي نيانج إلى الملاعب الإيطالية من بوابة نادي سامبدوريا.

وينافس سامبدوريا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وأعلن نادي سامبدوريا تعاقده بشكل رسمي مع نيانج بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي.

وسيخوض نيانج تجربته الخامسة بالملاعب الإيطالية بعدما ارتدى قمصان ميلان وتورينو وجنوى وإمبولي.

وانضم نيانج إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية ليرحل بعد 4 أشهر فقط من انضمامه للفريق.

مباي نيانج لعب مع الوداد 8 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل هدفين فقط.

وانتهى تعاقد نيانج بنهاية الموسم الماضي مع إمبولي ليصبح لاعبا حرا. ويقرر الانضمام للوداد.

وكان اللاعب السنغالي تم عرضه على الزمالك من قبل.

وكشف FilGoal.com وقتها أن نيانج كان معروضا على الزمالك، لكن اللاعب خرج من القائمة النهائية المختصرة.

وأوضح FilGoal.com أن قرار القلعة البيضاء بسبب تفضيل جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق التعاقد مع بدائل أخرى.

واشتهر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كثيرا أثناء فترة تواجده في ميلان وتشكيل ثلاثي رفقة كل من ماريو بالوتيلي وستيفان الشعراوي.

وخاض نيانج مع ميلان 79 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

ولعب نيانج مع إمبولي 14 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وتسبب نيانج في بقاء إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل هدف البقاء في الجولة الأخيرة ضد روما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.