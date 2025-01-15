مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - مارسيل كولر

تغنى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بقدرات إمام عاشور وأدائه مع الفريق الفترة الأخيرة.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح إمام عاشور في قيادة الأهلي للفوز بثنائية ضد الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عبر المؤتمر الصحفي: "من الواضح بالنسبة لي أن الفريق يحتاج لتدعيمات لكن حتى الآن لم يحدث جديد".

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وبسؤاله عن موقف علي معلول أوضح "هو يتدرب معنا في الوقت الحالي لكن لم يصل لمستويات تدريبنا وأرى أن أحمد كوكا أدى بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر اليوم".

وشدد "عندما يصل معلول لمستوى التدريبات سيتم تقييمه".

أما عن صاحب الثنائية فأجاب "مهارات إمام عاشور لا توجد في أي لاعب بمصر، أبلغته بضرورة تسجيل الأهداف لذلك كان يتواجد في منطقة جزاء الخصم".

وتابع "إمام عاشور يلعب في مراكز مختلفة أحيانا وسط ملعب أو جناح والآن مهاجم، أنا احتفظ به كخيار لدي".

وبسؤاله عن تواجد محمد الشناوي كبديل أوضح "أنتم من قلتم أنه لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء ولكن مباراة اليوم نفت ذلك، سألته قبل اللقاء ووافق بالتواجد على دكة البدلاء بشكل طبيعي".

أما عن إمكانية منح فرصة كاملة لعمر الساعي قال: "بعد انضمامه كان يحتاج إلى فترة من أجل الوصول لإيقاع الفريق وضغط المباريات".

واختتم كولر تصريحاته "الساعي قدّم أداء جيدا أمام الجونة ونتمنى أن يواصل على ذلك لأننا ندرك إمكانياته".

ووصل مارسيل كولر إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي خلال 143 مباراة.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

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