انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) توتنام.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

ساكا - تروسار - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال أمام توتنام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال أمام توتنام في دربي لندني ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق58 تسديدة قوية من تروسار وتصدي رائع من حارس توتنام

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 ركلة ركنية لأرسنال، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جابريل ماجاليس برأسية إصطدمت بلاعب توتنام هوتسبر دومينيك سولانكي وسكنت الشباك.

ق26 ركلة ركنية لتوتنام هوتسبر نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث لم يتمكن الدفاع من إبعادها بشكل كافي لتجد متابعة عن طريق سون هيونج مين على حدود المنطقة بتسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ق12 إنقاذ رائع من مدافع توتنام ويبعد الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة توماس بارتي

ق3 هدف محقق يضيع بعد انفراد تام من رحيم سترلينج بمرمى توتنام

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال توتنام
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